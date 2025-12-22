フィギュアスケート全日本選手権のエキシビション「メダリスト・オン・アイス」が22日、東京・国立代々木競技場で行われた。男子準優勝で初の五輪切符をつかんだ佐藤駿（エームサービス・明大）は「千本桜」を演じた。軽快なサウンドとともに3回転ループなどを披露。アンコールではフリー「火の鳥」を舞った。22年北京五輪は左肩手術のため病床にいた。19年ジュニアGPファイナルを制するなど将来を嘱望されたスケーターが、4