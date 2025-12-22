自民党の萩生田幹事長代行が台湾を訪問し、頼清徳総統と会談したことについて、中国外務省の報道官は「断固反対する」と反発、厳正な申し入れを行ったと明らかにしました。中国外務省の林剣報道官は会見で、台湾を「中国のひとつの省だ」と主張したうえで、「日本の議員が中国の台湾地区を訪問したことは1つの中国の原則に反している」と批判しました。中国外務省林剣 報道官「中国は断固反対し、すでに日本側に厳正な申し