※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじとある日曜日。近所のお兄さんとサッカーをする約束をしていた息子が「行きたくない」と泣きだしたため家族で粘土遊びをすることに。妻は家族3人で遊ぶと思っていたが、義母も加わり“4人”で遊ぶことになりイライラしていた…■義母が突然口を開く ■せっかく楽しく遊んでいたのに ■息子が怯えているのに ■だから