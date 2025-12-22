中国人民銀行＝22日、北京（共同）【北京共同】中国人民銀行（中央銀行）は22日、個人による借り入れの返済遅延データの一部を信用情報上で非表示にすると発表した。新型コロナウイルス禍などで増えた滞納の記録をリセットすることで、自動車や家電などのローン審査に通る人を増やし、消費拡大を後押しする狙いとみられる。対象は2020年1月〜25年末の1万元（約22万円）以下の滞納情報。データベースから記録は消えないが、融資