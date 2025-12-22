児童生徒らへの性犯罪・性暴力（わいせつ行為）や同僚らへのセクハラで２０２４年度に処分された公立学校教員は、２８１人だったことが文部科学省の人事行政状況調査でわかった。過去最多だった前年度より３９人減ったが、２００人超は１２年連続で、依然として深刻な状況が続く。調査は、都道府県と政令市の６７教育委員会が対象。勤務校の児童生徒ら子どもへの性暴力による処分者は１３４人（前年度比２３人減）で、内容は「