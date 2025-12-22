うどんチェーン店の資さんうどんでは、店内飲食50円引きになる「資福クーポン」を、2025年12月18日から26年1月6日まで配布しています（一部店舗を除く）。26年1月7日からクーポン利用が可能に北九州から関東まで展開している「資さんうどん」では、26年1月7日から使える「店内飲食50円引」の5連クーポンを配布中。店内飲食の税込金額から50円引きとなり、1回の会計につき1人1枚のクーポン利用が可能です。クーポンは、ららぽーとTO