共和電業がこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を１２０万株（自己株式を除く発行済み株数の４．７１％）、または８億円としており、取得期間は２６年１月５日から１２月１８日まで。中長期的な企業価値向上を目指し、更なる株主還元の充実及び資本効率の向上を目的としており、取得した自社株は消却を予定している。 出所：MINKABU PRESS