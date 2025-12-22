中堅・中小企業を対象に経営支援を行う投資ファンド運営会社の企業支援総合研究所（東京都千代田区）がこの日の取引終了後、運営するファンド傘下のＣＳＲＩ５号（東京都千代田区）を通じ、トーインの完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表した。 非公開化により短期的な業績にとらわれない中長期的な視点での取り組みや意思決定の迅速化を実現することで、企業価値の向上を図るのが狙い。ＴＯＢ価格は１１８