瀬戸内地方は寒気や湿った空気の影響で、雲が広がっています。ただ、22日夜は高気圧に覆われて、広く晴れる見込みです。 23日も昼過ぎまで晴れの天気が続くでしょう。夕方からは気圧の谷や湿った空気の影響で雲が増えて、夜は雨の降るところがある見通しです。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス2度、高松で4度でしょう。22日朝よりも低い気温になります。日中の最高気温は岡山で12度、津山で11度、高松で13度の予想です。