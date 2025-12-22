「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）2位INZONE Buds ブラックWF-G700N(B)（ソニー）3位Razer BlackShark V2 X WhiteRZ04-03240700-R3M1（Razer）4位スプラトゥーン3 ホリ ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo SwitchNSW-406（ホリ）5位G733 LIGHTSPEED Wire