２試合連続となるゴールで、勝利を大きく引き寄せた。チャンピオンシップ（イングランド２部）のブラックバーンに所属する大橋祐紀は12月20日、第22節のミルウォール戦で先発出場し、終了間際までプレーして今季６点目となるゴールをあげている。立ち上がりにチームが均衡を破り、１点リードで迎えた前半終了間際、大橋は労を惜しまない動きから追加点を奪った。味方のスローインが相手守備陣の連係ミスを誘発。詰めていた大