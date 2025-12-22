22日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万220枚だった。うちプットの出来高が6619枚と、コールの3601枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の551枚（144円安105円）。コールの出来高トップは5万2000円の412枚（100円高286円）だった。 コールプット 出