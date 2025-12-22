22日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1285枚だった。うちプットの出来高が798枚と、コールの487枚を上回った。プットの出来高トップは1万2000円の90枚（変わらず2円）。コールの出来高トップは5万5000円の61枚（53円高245円）だった。 コールプット 出来高