中国が独自に設計・建造した世界初のメタノール二元燃料推進スマート超大型タンカー「凱拓」が12月22日、遼寧省大連市で引き渡されました。同船は中国船舶集団大連船舶重工集団が独自開発した第8世代の超大型タンカーで、中国で船舶の安全性・構造・設備が国際基準を満たしているかを検査し、証明する専門機関である中国船級社（CCS）に登録されています。全長約333メートルで、約210万バレルの原油を輸送することが可能です。高い