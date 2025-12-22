長期金利がきょう大幅に上昇し、一時2.1％をつけました。1999年2月以来、およそ26年10か月ぶりの水準です。日銀が先週末に利上げした後も円安が止まらず、日銀は今後もインフレを抑えるためにさらなる利上げに迫られるとの見方から日本国債が売られています。また、高市政権の財政拡張への懸念も金利上昇の要因となっています。