漫画『薫る花は凛と咲く』のコミックスの累計発行部数が1000万部を突破したことが22日、講談社より発表された。7月時点では累計560万部だったが、アニメ放送効果もあってこの半年で約2倍近く増加した。【画像】『薫る花は凛と咲く』名シーンまとめイラスト連載当初から人気で、コミックス第1巻が2022年3月に発売すると、即重版となり、刊行当初想定の150％の初速売れ行きで、講談社の販売部担当者は「初連載作品の第1巻として