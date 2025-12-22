2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00※初回30分拡大）に出演する主演の橋本環奈、共演の向井理、宮世琉弥が31日放送の『新しいカギ年またぎスペシャル』に出演する。【写真】何があった!?…金髪＆包帯姿の橋本環奈今回は午後6時〜7時に『新しいカギカギダンススタジアム直前スペシャル』（※関東ローカル）、午後7時〜10時に『新しいカギカギダンススタジアム日本一たのし