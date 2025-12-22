新たに教員を採用する際、採用する側には、児童生徒らへの性加害によって教員免許が失効すると登録されるデータベースの参照が義務づけられていますが、適切に参照されたケースが3割にとどまることが文部科学省の調べで分かりました。このデータベースは、幼稚園や子ども園から小中高校の教員が児童生徒らに対して盗撮やわいせつ行為を行い、教員免許が失効すると氏名などの情報が掲載されるもので、今年（2025年）4月1日時点で269