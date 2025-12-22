22日（月）、株式会社リクルートスタッフィングは、STVラジオによるバレーボールの試合を生中継する特別番組『リクルートスタッフィング presents ヴォレアス北海道 vs 東レアローズ静岡 バレーボール実況中継』に協賛したことを発表した。 本番組は2025年12月28日（日）に北海きたえーるで開催される第8節ヴォレアス vs 東レ静岡のGAME2を19:00～21:00に放送予定とな