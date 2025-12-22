昨年度、精神疾患で休職した公立学校の教職員の数が、7087人だったことがわかりました。過去2番目に多い人数となっています。文部科学省の調査によりますと、昨年度、精神疾患で休職した公立学校の教職員の数は7087人でした。前年度から32人減少したものの2年連続で7000人を超え過去2番目の多さとなっています。休職した際の所属学校での勤務年数を見ると、1年以上2年未満が最多の1560人、次いで2年以上3年未満が1203人、半年以上1