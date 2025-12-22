高校3年間で女子800mの日本記録を2回更新、9月の東京世界陸上にも出場し、世界レベルへの階段を駆け上がっている東大阪大学敬愛高校3年の久保凛（17）。日本のトップ、今季U20世界ランキング1位まで上り詰めた、スーパー高校生の成長を独自取材と大会後の言葉で振り返る。（第2回／全2回）女子800m 久保凛、涙も「もっと強くなって、この舞台に戻ってくる」再起、リベンジ誓う【世界陸上】2025年1月25日 東大阪市記録会 17歳の誕生