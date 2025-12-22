12月22日は、1年で最も昼の時間が短い「冬至」です。熊本県天草市の入浴施設では「ゆず風呂」がふるまわれています。 22日朝の熊本県内は前日から気温が下がり、この時期らしい朝を迎えました。天草市の下田温泉センター「白鷺館」では、朝から、湯船におよそ5キロのゆずを入れた「ゆず風呂」がふるまわれ、利用者たちが香りとともに楽しんでいました。白鷺館のゆず風呂は、22日夜9時までです。