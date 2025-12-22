政府は、介護職員の給与を、2026年度に月額最大1万9千円引き上げる方針を固めた。障害福祉事業所で働く職員も同様に最大1万9千円引き上げる。いずれも26年6月から実施する。賃金が全産業平均より低水準なため、格差を縮めて人手不足の解消につなげたい考えだ。関係者が22日、明らかにした。財源確保のため、介護と障害福祉の事業所向けの報酬をそれぞれ臨時で2.03％、1.84％引き上げる方針だ。24日にも片山さつき財務相と上野