東京都内で行われたバスケットボール「Bリーグ・プレミア」の第1回新人ドラフトの指名順抽選で、くじを手にする島田慎二チェアマン＝22日、東京都内バスケットボールのBリーグは22日、来年スタートの新1部「Bリーグ・プレミア」の第1回新人ドラフト（来年1月29日）の指名順抽選を東京都内で行い、1巡目1位の指名権はSR渋谷が獲得した。2位は茨城、3位は千葉J、4位は横浜BC、5位は群馬が権利を得た。ドラフトはプレミア参入の26ク