ソフトバンクは２２日、徐若熙投手（シュー・ルオシー＝２５）の獲得を正式発表した。最速１５８キロ右腕は、このオフ台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）の味全ドラゴンズから海外移籍制度を申請して日米争奪戦に発展。ホークスは３年総額１５億円規模の大型契約を提示して、基本合意していた。背番号は「１８」。今後、台湾と日本で入団会見が開かれる予定だ。徐若熙は今季１９試合に登板して５勝７敗、防御率２・０５の成績を残し、２