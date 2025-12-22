大きく腫れた顔が…ボクシングのWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）が報告した近況に、ファンから驚きの声が上がっている。「どんどんイケメンになっていってる」「だいぶ腫れ引いてきたんですね」とコメントが寄せられた。堤は17日、両国国技館で行われた団体内統一戦でWBA世界同級暫定王者だったノニト・ドネア（フィリピン）に2-1の判定勝ちを収めた。鼻から大出血する死闘を終え、一夜明けの会見では顔を大きく