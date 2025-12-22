不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」が、初めての福袋と新春限定のドーナツBOXを、全国14店舗で2026年の営業初日から発売する。店頭販売のみとなる。「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋」（3900円）初登場の『ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋』（3900円）は、ブランドロゴが入ったオリジナルの「保冷温スクエアバッグ」や、「まねきペコちゃん」（赤、白いずれかが入っている）、「アクリル