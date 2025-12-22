国立音楽大学が、2026年に迎える創立100周年を記念し、卒業生であり世界的な作曲家である久石譲氏に新曲の制作を正式に委嘱。完成した作品は、創立100周年記念事業のメイン企画「くにおん100フェス！」の初日となるDAY1「Grand Gala」公演において世界初演されます。 国立音楽大学 創立100周年記念「久石譲氏 委嘱作品」 世界初演日：2026年6月26日(金)開演時間：18時30分予定会場：サントリーホール 大ホール演奏