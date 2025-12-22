JMDCが、PHRサービス「Pep Up」ユーザーを対象に実施した「ウェルビーイングに関するアンケート」の結果と医療データを掛け合わせた分析結果を発表。個人の主観データと健康診断結果などを紐づけ、身体的な健康や生活習慣が仕事のパフォーマンスや幸福度に与える影響についての傾向が明らかになりました。 JMDC「ウェルビーイングに関するアンケート」分析結果 アンケート期間：2025年6月5日〜6月20日対象者：Pep