メディア工房が、クレディセゾンと顧客満足度の向上を目的とした業務提携契約を締結しました。メディア工房が持つ占いコンテンツの知見を活かし、クレディセゾンのサービスにおいてエンターテインメント性を高める取り組みを開始します。 メディア工房／クレディセゾン「業務提携」 提携先：株式会社クレディセゾン目的：顧客満足度の向上およびBtoBソリューションの展開 メディア工房は、中長期的な成長に向