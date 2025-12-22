ラーメン札幌一粒庵が、アミューズメント施設「万代」にて、乾麺商品「ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」をクレーンゲーム景品として2025年12月19日より展開を開始しました。遊びの中で偶然出会い、「取れた！」という高揚感と共に専門店の味を楽しめる、食とエンターテインメントをつなぐ新しい取り組みです。 ラーメン札幌一粒庵「北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」