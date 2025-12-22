２１日、アーチに夕日が差し込んだ頤和園の十七孔橋。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京12月22日】中国北京市の観光地「頤和園（いわえん）」の十七孔橋では毎年冬至のころ、17のアーチに差し込んだ夕日が明かりをともしたように見える。「金光穿洞」と呼ばれる珍しい現象を目当てに、今年も多くの観光客や撮影愛好家が訪れている。２１日、アーチに夕日が差し込んだ頤和園の十七孔橋。（北京＝新華社記者／陳曄華）２１