一目でわかる、クオリティの違い。オリエンタルラジオの藤森慎吾が12月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、共演モデルとのコスプレ格差に不満を漏らした。【映像】藤森慎吾と現役モデルのトナカイコスプレこの日はクリスマス前ということもあり、出演者全員がクリスマスにちなんだコスプレ姿で登場した。MCを務める藤森はトナカイ、進行役はサンタクロースに扮したが、それぞれがカチューシャ