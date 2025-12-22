宮内庁は来年度から、旧江戸城で正門として使われた皇居・大手門（東京都千代田区）を通年で夜間にライトアップする。これまでは年末年始のみだったが、通年実施により夜の観光名所としてアピールする。二つの門からなる大手門は大火や戦争で被災したが、入り口側の「高麗（こうらい）門」が約３７０年前に再建。その奥の「渡櫓（わたりやぐら）門」は１９６７年に復元された。皇居の門の中で大手門は、皇室ゆかりの品々を展