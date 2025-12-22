フィギュアスケート全日本選手権のエキシビション「メダリスト・オン・アイス」が22日、東京・国立代々木競技場で行われた。男子3位で五輪初代表を決めた三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）はアップテンポナンバーの「INZM」を激しく舞った。3回転ループや情熱のステップを披露。あふれるスピードで転倒する場面もあったが、五輪代表を決めた喜びを体いっぱいに表現した。