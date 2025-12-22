TOYOTA GROUPが主催する、没入型芸術体験のイマーシブ・ミュージアム「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP（ザ・ムービアム ヨコハマ）」が、2025年12月20日（土）から2026年3月31日（火）までの期間限定で開催されます。会場は、横浜・山下ふ頭4号上屋。約1,800?におよぶ巨大空間を舞台に、音と映像に包まれながら“作品の中に入る”体験が展開されます。photo by ©FASHION HEADLINE本展が提示するのは、鑑賞者と作品の境