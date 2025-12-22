くしくも高津臣吾氏も過去に所属したホワイトソックスへの移籍が決まった村上宗隆(C)産経新聞社ヤクルト前監督の高津臣吾氏が12月22日、自身のインスタグラムを更新。ポスティングシステムによるメジャー移籍を目指し、ホワイトソックスとの2年契約が決まった村上宗隆に対して、熱烈なエールを送った。【写真】「どデカいのかましたれ！」高津臣吾氏からのエール投稿をチェック高津氏は「嬉しいなぁ…応援行かなきゃなぁ…」と