2024年のパリオリンピック・ブレイキン日本代表の選手が22日、石川県輪島市の小学校を訪れ、子どもたちがオリンピアンとダンスバトルを繰り広げました。輪島市河井町にある6つの小学校を訪れたのは、去年のパリオリンピックで初めて採用されたダンススポーツ・ブレイキンの日本代表として出場したShigekix選手です。このワークショップは、ブレイキンの楽しさと挑戦することの大切さを伝えようと、みずほフィナンシャルグループと