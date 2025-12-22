2026年1月11日（日）にツインメッセ静岡にて開催を予定している『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』（以下、カワコレTGC）が追加情報を発表した。『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』MORE STAR、KAWAII LAB. SOUTH出演決定2026年1月に開催される、東京ガールズコレクション（TGC）とKAWAII LAB.が初めてタッグを組む“KAWAII”を凝縮した祭典「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）に、