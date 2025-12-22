1999年から4年にわたって『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんを務めた“あきひろおにいさん”こと杉田あきひろ（60）が22日に自身のSNSを更新。心筋梗塞を発症していたことを明かした。【写真】笑顔が見られて安心…病状を明かした杉田あきひろ今月18日、深夜に救急搬送されて緊急入院していることを明かしていた杉田は自身のＸを更新し、「お陰様で経過は良好で、僕の顔にも生気が戻ってきた感じですが。先日心臓