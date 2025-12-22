俳優・フィギュアスケーターの本田望結が、きょう22日放送のABCテレビ『コント･デ･ンガナ』（深0：00※関西ローカル）で、コントに挑戦する。【写真】関西でコント披露…本田望結の演技ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト“オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる“関西発コント”を創り上げるユニットコント番組。今回は、本田が