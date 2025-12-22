お笑いコンビ「アンジャッシュ」児嶋一哉（53）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。鼓膜再生手術が無事に終わったことを報告した。「鼓膜再生手術終わりました」と手術が無事に終わったことを報告した児嶋。「体調は全然大丈夫です！」とつづった。20日のポストでは「粉瘤、鼓膜形成術1週間で2回手術、、」「寝る。月曜日鼓膜形成術成功してくれー」と1週間で2回の手術を受けることを明かしていた。粉瘤とは、皮膚の