熊本市出身、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手(25)が、シカゴホワイトソックスとの契約合意に至りました。 村上選手は九州学院高校から2017年、ドラフト1位でヤクルトに入団し2022年には最年少で三冠王、翌年には、WBCで世界一に貢献しました。今シーズンの終わりにポスティングシステムを利用し、メジャー移籍を目指していたところ日本時間のきょう、シカゴホワイトソックスが契約合意に至っ