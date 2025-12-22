音楽評論家で作詞家の湯川れい子さん（89）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。戦争に反対した軍人だった父や、兄の思い出をつづった。戦前生まれの湯川さんはSNSでも戦争反対を訴え続けている。大学時代に新聞や雑誌に漫画を投稿していたという18歳上の兄の思い出について書き出し、「でも大学を出ると同時に赤紙、召集令状が来て陸軍へ。やがて敗戦の年の8月。フィリピンの戦場で『その村を死守せよ』と言う命令が下って、最