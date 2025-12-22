NewJeansの「Super Shy」が、グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームSpotify8億ストリーミングを突破した。Spotifyは21日、「NewJeansの2番目のEP『Get Up』のトリプルタイトル曲の1つ『Super Shy』が19日基準で、累積8億12万1788回再生された」と発表した。「OMG」と「Ditto」に続く通算3番目の8億回ストリーミング曲となった。韓国メディアの文化日報は22日、「23年7月に公開した『Super Shy』は、ジャージー