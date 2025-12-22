大分県 東京事務所の主催による「Fun! Fan! OITA 大分県移住セミナー&交流会」が12月20日、都内で開催された。第1部のセミナーには、数年前に関東エリアから大分に移住したばかりの「先輩ゲスト」が登壇し、そのきっかけ、移住先での働き方、地域での暮らしについて紹介。第2部の交流会では、大分市、別府市、中津市など7市町村の担当者が地域の魅力をアピールし、来場者の個別相談にも対応した。大分への移住を見据えている参