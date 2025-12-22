元プロ野球選手で野球解説者の落合博満氏が、YouTubeチャンネル『【公式】落合博満のオレ流チャンネル』で11月21日に公開された動画に出演。メジャー1年目を終えた菅野智之について語った。菅野智之○落合博満氏が菅野智之に賛辞MLBで活躍する日本人選手について語る企画にて、スタッフが「菅野投手、10勝10敗。個人的にはいい数字だなと思うんですけど、どうですか?」と聞くと、落合氏は「良くやったほうじゃないのかな。年齢的な