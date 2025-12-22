資料マスク 香川県教育委員会は22日、インフルエンザの集団感染により県内の小中学校など18施設で学年・学級閉鎖を実施または予定しています。 地域別では、高松市が10施設、三豊市が3施設、丸亀市が2施設、綾川町、三木町、多度津町がそれぞれ1施設です。香川県はインフルエンザ流行警報を発令しています。