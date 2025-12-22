座り込むシャンシャン。（１２月２日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都12月22日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が座り込んで考え事にふけるような様子を見せた。