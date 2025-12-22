週明け２２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２６．９２ポイント（０．６９％）高の３９１７．３６ポイントと４日続伸した。先週の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が相場を支えている。中国で朝方公表された実質的な政策金利となる１２月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り７カ月連続で据え置かれたが、市場では金融緩和の期待が根強い。預